Система воздушного контроля Великобритании восстановлена - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ По последним данным, система воздушного контроля Великобритании была восстановлена, и аэропорты готовы вернуться к нормальной работе. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом отмечает компания "НАТС холдингс" (NATS Holdings), выполняющая функции авиадиспетчерской службы в стране.

Первая новость была размещена в 19:57.

Власти Лондона закрыли воздушное пространство над городом сегодня до 19:00 по местному времени (22:00 мск). Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", к таким крайним мерам власти вынуждены были пойти из-за компьютерного сбоя.

"Вылеты сейчас задерживаются из-за отключения электричества в диспетчерском центре, это влияет на воздушное пространство Великобритании", - говорится в Twitter аэропорта Хитроу.