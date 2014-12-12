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    Система воздушного контроля Великобритании восстановлена - ОБНОВЛЕНО

    Аэропорты готовы вернутся к нормальной работе

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ По последним данным, система воздушного контроля Великобритании была восстановлена, и аэропорты готовы вернуться к нормальной работе. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом отмечает компания "НАТС холдингс" (NATS Holdings), выполняющая функции авиадиспетчерской службы в стране.

    Первая новость была размещена в 19:57

    Власти Лондона закрыли воздушное пространство над городом сегодня до 19:00 по местному времени (22:00 мск). Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", к таким крайним мерам власти вынуждены были пойти из-за компьютерного сбоя.

    "Вылеты сейчас задерживаются из-за отключения электричества в диспетчерском центре, это влияет на воздушное пространство Великобритании", - говорится в Twitter аэропорта Хитроу.

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