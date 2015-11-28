​Проникшего на территорию Белого дома мужчину отправили к психиатрам

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Джозефа Капуто, проникшего на территорию Белого дома, отправили на психиатрическую экспертизу.

Как передает Report со ссылкой на CNN, по данным следствия, 23-летний молодой человек оставил предсмертную записку для матери, в которой он сообщал, что может не увидеть ее снова.

Отмечается, что помимо американского флага на плечах, при себе у него была флешка в виде щита Капитана Америки, супергероя из комиксов Marvel.

Ранее сообщалось, что 23-летний мужчина перелез через забор и вскоре был остановлен сотрудниками секретной службы.

Ему грозит до одного года лишения свободы за попытку проникнуть на закрытую территорию.