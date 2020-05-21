Прокурор Токио подаст в отставку из-за скандала с игрой в маджонг на деньги

Хирому Курокава https://report.az/storage/news/ad39f7873f34542e2c31e34067ecd2f8/bd1cd2ba-9eae-41dc-bbce-34cdd719c705_292.jpg

Глава прокуратуры Токио Хирому Курокава принял решение подать в отставку на фоне скандала с игрой в азартные игры на деньги в период действия общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, Курокава 1 и 13 мая посещал квартиру журналиста газеты Sankei в Токио, где они играли в маджонг на деньги. Также в игре участвовал корреспондент газеты Asahi. Каждый раз прокурора отвозили домой на арендованном автомобиле. Информацию об этом опубликовал еженедельник Shukan Bunshun.

В результате поведение токийского прокурора вызвало острую критику со стороны общественности и оппозиционных партий. Отмечается, что особое недовольство вызвал тот факт, что 63-летний Курокава имеет близкие связи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.