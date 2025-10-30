Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Прокурор Парижа: По делу об ограблении Лувра задержаны пять человек

    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 12:37
    Прокурор Парижа: По делу об ограблении Лувра задержаны пять человек

    Пять человек арестованы по подозрению в участии в ограблении Лувра.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал France 24, об этом сообщила прокурор Парижа Лора Бекко.

    "Один из арестованных был у нас на прицеле", - сообщила она, отметив, что украденные драгоценности до сих пор не найдены.

    Ранее телеканал LCI сообщил о задержании четырех новых подозреваемых.

