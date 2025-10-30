Прокурор Парижа: По делу об ограблении Лувра задержаны пять человек
Другие страны
- 30 октября, 2025
- 12:37
Пять человек арестованы по подозрению в участии в ограблении Лувра.
Как передает Report со ссылкой на телеканал France 24, об этом сообщила прокурор Парижа Лора Бекко.
"Один из арестованных был у нас на прицеле", - сообщила она, отметив, что украденные драгоценности до сих пор не найдены.
Ранее телеканал LCI сообщил о задержании четырех новых подозреваемых.
