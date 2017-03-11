Прокурор Нью-Йорка ушел с поста после заявления главы минюста

Баку. 11марта. REPORT.AZ/ Прокурор восточного округа Нью-Йорка Роберт Кейперс ушел со своего поста через несколько часов после того, как глава министерства юстиции США Джефф Сешнс потребовал отставки 46 подчиняющихся ему федеральных прокуроров.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении прокуратуры.

"Во второй половине дня я получил указание с 10 марта 2017 года уйти в отставку с должности прокурора США по восточному округу Нью-Йорка. Было большой честью служить моей стране, городу Нью-Йорк и людям этого округа почти 14 лет, из них 17 месяцев в качестве прокурора. Бриджит Роуд продолжит работу в качестве исполняющей обязанности прокурора", — говорится в заявлении.

Кейперс приступил к обязанностям прокурора в январе 2016 года, после выдвижения его кандидатуры президентом Бараком Обамой и утверждением сенатом США.