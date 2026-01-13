Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента

В Южной Корее спецпрокурор потребовал смертной казни для экс-президента Юн Сок Ёля, обвинив его в попытке узурпации власти из-за введения военного положения.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

По версии обвинения, Юн Сок Ёль был ключевой фигурой мятежа и пытался сохранить власть, взяв под контроль суды и парламент.

Требование было озвучено на финальном судебном заседании по делу Юна в Центральном окружном суде Сеула.

Отметим, что в декабре 2024 года Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за его отмену. В итоге глава государства согласился отменить распоряжение.

После этого парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент Юн Сок Ёля, он находится под стражей.