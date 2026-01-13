Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента

    Другие страны
    • 13 января, 2026
    • 17:13
    Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента

    В Южной Корее спецпрокурор потребовал смертной казни для экс-президента Юн Сок Ёля, обвинив его в попытке узурпации власти из-за введения военного положения.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

    По версии обвинения, Юн Сок Ёль был ключевой фигурой мятежа и пытался сохранить власть, взяв под контроль суды и парламент.

    Требование было озвучено на финальном судебном заседании по делу Юна в Центральном окружном суде Сеула.

    Отметим, что в декабре 2024 года Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за его отмену. В итоге глава государства согласился отменить распоряжение.

    После этого парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент Юн Сок Ёля, он находится под стражей.

    Cənubi Koreyada keçmiş prezidentin edamı tələb edilib

