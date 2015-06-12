Прокуратура Германии закрыла дело о прослушке телефона Меркель

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Прокуратура Германии закрыла дело о прослушке мобильного телефона канцлера ФРГ Ангелы Меркель американскими спецслужбами.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил сегодня Генеральный федеральный прокурор ФРГ Геральд Ранге.

Согласно опубликованному пресс-релизу федеральной прокуратуры ФРГ, дело о прослушивании телефона главы правительства ФРГ закрыто в связи с тем, что "обвинение не может быть доказано в судебном порядке".

Бывший сотрудник американского АНБ Эдвард Сноуден, получивший временное убежище в России, передал в 2013 году СМИ, немецкому еженедельнику Spiegel большое количество секретных материалов о деятельности АНБ в Европе, в частности, данные о том, что американцы с 2002 года прослушивали телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе и канцлера ФРГ.