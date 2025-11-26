Прокуратура США прекратила дело против Трампа о вмешательстве в выборы 2020 года

Прокуратура американского штата Джорджия сообщила о прекращении дела против президента США Дональда Трампа по обвинению во вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

Как передает Report, об этом стало известно из ходатайства о прекращении уголовного преследования, подписанного исполняющим обязанности окружного прокурора Питером Скандалакисом.

"После тщательного изучения материалов дела, рассмотрения применимого законодательства и судебной практики, а также до передачи дела присяжным ходатайствует о вынесении решения nolle prosequi (Прекращение делопроизводства. - Ред.)", - говорится в документе.

Причиной принятия решения названо "соблюдение интересов правосудия и обеспечение окончательности судебного решения".