Прокуратура США прекратила дело против Трампа о вмешательстве в выборы 2020 года
- 26 ноября, 2025
- 21:44
Прокуратура американского штата Джорджия сообщила о прекращении дела против президента США Дональда Трампа по обвинению во вмешательстве в президентские выборы 2020 года.
Как передает Report, об этом стало известно из ходатайства о прекращении уголовного преследования, подписанного исполняющим обязанности окружного прокурора Питером Скандалакисом.
"После тщательного изучения материалов дела, рассмотрения применимого законодательства и судебной практики, а также до передачи дела присяжным ходатайствует о вынесении решения nolle prosequi (Прекращение делопроизводства. - Ред.)", - говорится в документе.
Причиной принятия решения названо "соблюдение интересов правосудия и обеспечение окончательности судебного решения".
