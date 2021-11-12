Прокуратура Британии дала разрешение на женитьбу Ассанжа в тюрьме

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме строгого режима Белмарш со своей невестой Стеллой Моррис от прокуратуры Великобритании.
Как передает Report со ссылкой на издание
Оплата бракосочетания, сообщили источники издания, ляжет на плечи молодоженов. По имеющейся информации, на свадьбу будет разрешено пригласить гостей из числа заключенных, в том числе двух свидетелей.
Ассанж и Моррис добиваются возможности провести свадьбу с мая 2021 года. Они вместе уже около пяти лет, у них есть двое совместных детей.
7 ноября Джулиан Ассанж его невеста Стелла Моррис подали в суд на главу минюста Великобритании за то, что паре не позволяют пожениться. Отмечалось, что, по мнению пары, власти Великобритании чинят препятствия для их бракосочетания в связи с политической войной США против основателя WikiLeaks.