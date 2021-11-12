Прокуратура Британии дала разрешение на женитьбу Ассанжа в тюрьме

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме строгого режима Белмарш со своей невестой Стеллой Моррис от прокуратуры Великобритании.

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме строгого режима Белмарш со своей невестой Стеллой Моррис от прокуратуры Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на издание The Sun , церемония может состояться в декабре 2021 года и, вероятно, пройдет в тюремной часовне, так как "и Ассанж, и юрист из Южной Африки, 38-летняя Моррис, - практикующие католики".

Оплата бракосочетания, сообщили источники издания, ляжет на плечи молодоженов. По имеющейся информации, на свадьбу будет разрешено пригласить гостей из числа заключенных, в том числе двух свидетелей.

Ассанж и Моррис добиваются возможности провести свадьбу с мая 2021 года. Они вместе уже около пяти лет, у них есть двое совместных детей.

7 ноября Джулиан Ассанж его невеста Стелла Моррис подали в суд на главу минюста Великобритании за то, что паре не позволяют пожениться. Отмечалось, что, по мнению пары, власти Великобритании чинят препятствия для их бракосочетания в связи с политической войной США против основателя WikiLeaks.