Проект резолюции по Йемену может быть внесен в СБ ООН после саммита ЛАГ

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Проект резолюции Совета безопасности ООН в поддержку военной операции в Йемене может быть внесен после саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), который пройдет в Шарм-эш-Шейхе 28-29 марта. Об этом заявила в четверг журналистам постоянный представитель Иордании при ООН Дина Кавар. По ее словам, консультации по тексту документа уже ведутся с участием стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), которые в ночь на четверг начали боевые действия против йеменских мятежников, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть идея по поводу резолюции, но я не могу сказать вам ничего больше. Пока мы обсуждаем это со странами ССАГПЗ", - сообщила дипломат. По ее словам, на данный момент все внимание сосредоточено на происходящем в Йемене.

Отвечая на вопрос о том, когда может быть представлен проект резолюции Совбеза, постпред Иордании призвала дождаться итогов саммита ЛАГ. "Встреча в Шарм-эш-Шейхе прояснит многие вопросы", - отметила Кавар.

Во вторник президент Йемена обратился в СБ ООН с просьбой принять резолюцию, одобряющую проведение вооруженной операции против хоуситов (шиитских мятежников, сторонников движения "Ансар Аллах") на юге страны. Проект соответствующего документа предстоит внести Иордании, так как в данный момент она является единственной арабской страной в Совете.