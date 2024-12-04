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Оппозиция в Южной Корее начала процедуру импичмента президента

Оппозиция в Южной Корее начала процедуру импичмента президента Шесть оппозиционных партий Республики Корея подали предложение об импичменте президента Юн Сок Ёля в 14:43 по местному времени.
Другие страны
4 декабря 2024 г. 10:56
Оппозиция в Южной Корее начала процедуру импичмента президента

Шесть оппозиционных партий Республики Корея подали предложение об импичменте президента Юн Сок Ёля в 14:43 по местному времени.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

Голосование по импичменту пройдет 6 или 7 декабря. Документ с предложением объявить импичмент президенту поддержал 191 депутат.

В Национальном собрании (парламенте) 300 мест, 108 из них контролирует президентская партия "Гражданская сила". Для импичмента необходимо две трети голосов депутатов. Если инициатива получит необходимое количество голосов, вопрос будет передан на рассмотрение Конституционному суду (КС). Шесть из девяти судей должны поддержать отстранение Юн Сок Ёля от власти. На время рассмотрения дела в КС полномочия президента будут остановлены. Его обязанности будет исполнять премьер-министр.

Ранее за отмену военного положения проголосовали 190 депутатов парламента, в том числе представители президентской партии "Гражданская сила", указывает Yonhap.

10.31

Оппозиция в Южной Корее запустит процедуру импичмента президента Юн Сок Ёля 4 декабря в 14.43.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Yonhap.

В соответствии с нормами, голосование по предложению должно состояться в течение 24-72 часов после рассмотрения на пленарном заседании, которое ожидается в ночь на 5 декабря по местному времени.

Голосование парламента об импичменте главы государства может состояться 6 или 7 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya prezidenti üçün impiçment proseduruna başlanılıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке S. Korean opposition initiates president’s impeachment

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