Проармянский сенатор-демократ Боб Менендес, предположительно, принимал взятки в виде золотых слитков и теперь находится под следствием федеральных прокуроров.
Как передает
Отмечается, что Дайбес подкупил Менендеса, поскольку ему предъявили обвинения в федеральном банке.
Напомним, что на слушаниях, организованных в Сенате США 14 сентября 2023 года Бобом Менендесом – сенатором, который в настоящее время находится под следствием ФБР за коррупционные связи с армянским лобби, исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким выступила с антиазербайджанским заявлением.