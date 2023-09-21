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Проармянский сенатор США привлечен к следствию по делу о взяточничестве

Проармянский сенатор США привлечен к следствию по делу о взяточничестве Проармянский Сенатор-демократ Боб Менендес, предположительно, принимал взятки в виде золотых слитков и теперь находится под следствием федеральных прокуроров.
Другие страны
21 сентября 2023 г. 22:21
Проармянский сенатор США привлечен к следствию по делу о взяточничестве

Проармянский сенатор-демократ Боб Менендес, предположительно, принимал взятки в виде золотых слитков и теперь находится под следствием федеральных прокуроров.

Как передает Report, утверждается, что золотые слитки стоимостью 400 тысяч долларов ему подарил разработчик по имени Фред Дайбес.

Отмечается, что Дайбес подкупил Менендеса, поскольку ему предъявили обвинения в федеральном банке.

Напомним, что на слушаниях, организованных в Сенате США 14 сентября 2023 года Бобом Менендесом – сенатором, который в настоящее время находится под следствием ФБР за коррупционные связи с армянским лобби, исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким выступила с антиазербайджанским заявлением.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin ermənipərəst senatoru qızıl külçələr şəklində rüşvət alıb, istintaqa cəlb edilib

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