Проармянский сенатор США привлечен к следствию по делу о взяточничестве

Проармянский Сенатор-демократ Боб Менендес, предположительно, принимал взятки в виде золотых слитков и теперь находится под следствием федеральных прокуроров.

Проармянский сенатор-демократ Боб Менендес, предположительно, принимал взятки в виде золотых слитков и теперь находится под следствием федеральных прокуроров.

Как передает Report , утверждается, что золотые слитки стоимостью 400 тысяч долларов ему подарил разработчик по имени Фред Дайбес.

Отмечается, что Дайбес подкупил Менендеса, поскольку ему предъявили обвинения в федеральном банке.

Напомним, что на слушаниях, организованных в Сенате США 14 сентября 2023 года Бобом Менендесом – сенатором, который в настоящее время находится под следствием ФБР за коррупционные связи с армянским лобби, исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким выступила с антиазербайджанским заявлением.