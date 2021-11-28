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Призывающего американцев носить маску Байдена застали без нее в магазине

Призывающего американцев носить маску Байдена застали без нее в магазине Президента США Джозефа Байдена, который неоднократно призывал американцев носить защитные маски, застали в магазине без нее.
Другие страны
28 ноября 2021 г. 10:10
Призывающего американцев носить маску Байдена застали без нее в магазине
Джозеф Байден

Президента США Джозефа Байдена, который неоднократно призывал американцев носить защитные маски, застали в магазине без нее.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

В минувшую субботу, глава Белого дома посетил магазин Murray's Toggery на острове Нантакет. Американский лидер спустил средство индивидуальной защиты на подбородок, несмотря на знак на витрине, который предписывает посетителям носить маску на лице таким образом, чтобы она прикрывала рот и нос.

Власти Нантакета, где президент США сейчас проводит праздничные выходные по случаю Дня Благодарения, в начале месяца восстановили требование об обязательном ношении масок.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAmerikalılara maska taxmağı tövsiyə edən Bayden mağazada qoruyucusuz gəzib

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