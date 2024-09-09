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Принцесса Уэльская Кэтрин сообщила о завершении курса лечения от рака

Принцесса Уэльская Кэтрин сообщила о завершении курса лечения от рака Супруга наследника британского престола принцесса Уэльская Кэтрин (Миддлтон) сообщила, что завершила курс лечения от рака.
Другие страны
9 сентября 2024 г. 20:33
Принцесса Уэльская Кэтрин сообщила о завершении курса лечения от рака

Супруга наследника британского престола принцесса Уэльская Кэтрин (Миддлтон) сообщила, что завершила курс лечения от рака.

Как передает Report, об этом она написала в соцсети X.

"Сейчас... я не могу выразить словами, насколько сильное облегчение я испытываю, наконец завершив химиотерапию. Последние девять месяцев были невероятно тяжелым временем для нашей семьи. Теперь я сосредоточена на том, чтобы у меня как можно дольше не было рака. Хотя я и закончила проходить химиотерапию, мой путь к выздоровлению и полному восстановлению долог, и я намерена жить настоящим", - сообщила принцесса Кэтрин.

Напомним, что в январе этого года Кейт Миддлтон объявила, что перенесла серьезную операцию на брюшной полости. В марте стало известно, что в организме принцессы врачи обнаружили раковые клетки и ей необходимо пройти профилактическое лечение химиотерапией.

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Версия на английском языке Kate Middleton completes chemotherapy
Версия на азербайджанском языке Uels şahzadəsi Keyt Middlton xərçənglə bağlı müalicəsini başa vurub

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