Принцесса Уэльская Кэтрин сообщила о завершении курса лечения от рака

Супруга наследника британского престола принцесса Уэльская Кэтрин (Миддлтон) сообщила, что завершила курс лечения от рака.
Как передает Report, об этом она написала в соцсети X.
"Сейчас... я не могу выразить словами, насколько сильное облегчение я испытываю, наконец завершив химиотерапию. Последние девять месяцев были невероятно тяжелым временем для нашей семьи. Теперь я сосредоточена на том, чтобы у меня как можно дольше не было рака. Хотя я и закончила проходить химиотерапию, мой путь к выздоровлению и полному восстановлению долог, и я намерена жить настоящим", - сообщила принцесса Кэтрин.
Напомним, что в январе этого года Кейт Миддлтон объявила, что перенесла серьезную операцию на брюшной полости. В марте стало известно, что в организме принцессы врачи обнаружили раковые клетки и ей необходимо пройти профилактическое лечение химиотерапией.