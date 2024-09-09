Принцесса Уэльская Кэтрин сообщила о завершении курса лечения от рака

Супруга наследника британского престола принцесса Уэльская Кэтрин (Миддлтон) сообщила, что завершила курс лечения от рака.

Супруга наследника британского престола принцесса Уэльская Кэтрин (Миддлтон) сообщила, что завершила курс лечения от рака.

Как передает Report, об этом она написала в соцсети X.

"Сейчас... я не могу выразить словами, насколько сильное облегчение я испытываю, наконец завершив химиотерапию. Последние девять месяцев были невероятно тяжелым временем для нашей семьи. Теперь я сосредоточена на том, чтобы у меня как можно дольше не было рака. Хотя я и закончила проходить химиотерапию, мой путь к выздоровлению и полному восстановлению долог, и я намерена жить настоящим", - сообщила принцесса Кэтрин.

Напомним, что в январе этого года Кейт Миддлтон объявила, что перенесла серьезную операцию на брюшной полости. В марте стало известно, что в организме принцессы врачи обнаружили раковые клетки и ей необходимо пройти профилактическое лечение химиотерапией.