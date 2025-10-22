Принц Уильям хочет лишить семью королевских титулов

Наследник британского престола принц Уильям намерен кардинально преобразовать институт монархии после коронации.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Daily Beast (DB).

Так, он задумал лишить королевских титулов всех родственников, которые не выполняют официальные обязанности.

"Уильям лишит титулов всех неработающих членов королевской семьи", - заявил источник.

Издание утверждает, что после коронации Уильяма принцессы Евгения и Беатрис, как и принц Гарри с его детьми, лишатся привилегии называться "Ваше королевское высочество".

При этом, если наследник британского престола действительно задумал осуществить подобные преобразования, ему придется издать новый патент, который радикально изменит британское законодательство. По действующему закону членов королевской семьи лишить титула принца или принцессы невозможно.