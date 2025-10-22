Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Принц Уильям хочет лишить семью королевских титулов

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 06:40
    Принц Уильям хочет лишить семью королевских титулов

    Наследник британского престола принц Уильям намерен кардинально преобразовать институт монархии после коронации.

    Как передает Report, об этом сообщает издание The Daily Beast (DB).

    Так, он задумал лишить королевских титулов всех родственников, которые не выполняют официальные обязанности.

    "Уильям лишит титулов всех неработающих членов королевской семьи", - заявил источник.

    Издание утверждает, что после коронации Уильяма принцессы Евгения и Беатрис, как и принц Гарри с его детьми, лишатся привилегии называться "Ваше королевское высочество".

    При этом, если наследник британского престола действительно задумал осуществить подобные преобразования, ему придется издать новый патент, который радикально изменит британское законодательство. По действующему закону членов королевской семьи лишить титула принца или принцессы невозможно.

    принц Уильям Великобритания монархия титул
    KİV: Şahzadə Uilyam monarxiya institutunu kökündən dəyişdirmək niyyətindədir

    Последние новости

    06:40

    Принц Уильям хочет лишить семью королевских титулов

    Другие страны
    06:07

    Телескоп "Джеймс Уэбб" помог раскрыть "хаотичность" первых галактик Вселенной

    Это интересно
    05:38

    Трамп: Индия будет продолжать сокращать закупки нефти из России

    Другие страны
    05:19

    Золото и криптовалюта продолжают терять в цене

    Финансы
    04:42

    В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Другие страны
    04:22

    КНДР запустила баллистическую ракету в восточном направлении

    Другие страны
    03:50

    У берегов Измира задержаны 52 мигранта, включая 18 детей

    В регионе
    03:13

    FT: Airbus, Thales и Leonardo близки к созданию конкурента Starlink

    ИКТ
    02:44

    RTE: Протесты у гостиницы с мигрантами в Дублине переросли в беспорядки

    Другие страны
    Лента новостей