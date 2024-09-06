Принц Хисахито официально стал вторым претендентом на японский престол

Принц Хисахито, сын наследника японского престола принца Акисино, достиг 18-летия и официально вошел в круг взрослых членов императорской семьи. Тем самым он получил формальный статус второго в очереди на трон после своего отца.

Принц Хисахито, сын наследника японского престола принца Акисино, достиг 18-летия и официально вошел в круг взрослых членов императорской семьи. Тем самым он получил формальный статус второго в очереди на трон после своего отца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сейчас Хисахито учится в выпускном классе школы и готовится к поступлению в университет, где намерен заняться биологией, в частности, энтомологией.

В круг претендентов на престол входит еще дядя нынешнего императора 88-летний принц Хитати. Больше в Японии по закону претендовать на статус монарха никто не может, что создает потенциальную угрозу кризиса престолонаследия. Нынешнему императору Японии Нарухито 64 года. Его брату наследному принцу Акисино 58 лет.

До рождения Хисахито мальчики в императорской семье не появлялись на свет с 1965 года. В результате в начале нынешнего столетия стал активно обсуждаться вопрос об изменении закона, который обуславливает передачу престола только по прямой мужской линии. После рождения Хисахито эту дискуссию прекратили, был распущен совет экспертов, готовивших предложения о пересмотре законодательства. В то же время в Японии на уровне специалистов и политиков продолжается обсуждение вопроса о путях преодоления возможного кризиса престолонаследия.