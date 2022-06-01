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Принц Гарри и Меган Маркл планируют приехать на платиновый юбилей правления Елизаветы II

Принц Гарри и Меган Маркл планируют приехать на платиновый юбилей правления Елизаветы II Принц Гарри и его супруга Меган Маркл планируют участвовать в праздновании 70-летнего юбилея правления королевы Великобритании Елизаветы II, их прибытие в страну ожидается 1 июня.
Другие страны
1 июня 2022 г. 16:32
Принц Гарри и Меган Маркл планируют приехать на платиновый юбилей правления Елизаветы II

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл планируют участвовать в праздновании 70-летнего юбилея правления королевы Великобритании Елизаветы II, их прибытие в страну ожидается 1 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила британская газета The Times.

По ее информации, пара "может прибыть в Лондон уже сегодня". Как ожидается, в четверг они в частном порядке посетят церемонию выноса знамени, а в пятницу будут присутствовать на службе в соборе Святого Павла. Герцог и герцогиня Сассекские, "осознавая, как важно не омрачить платиновый юбилей пребывания на троне Елизаветы II, ограничат свое появление на публике", уточняет газета.

Ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II исключила своего внука принца Гарри с супругой Меган Маркл из числа членов королевской семьи, которые будут наблюдать с балкона Букингемского дворца за военным парадом в честь 70-летия нахождения Ее Величества на престоле. При этом представители королевы подчеркнули, что принц с супругой остаются "любимыми членами семьи" и "будут приглашены на [другие] мероприятия". Сразу же после этого герцог и герцогиня Сассекские сделали заявление о том, что они "воодушевлены и польщены, что будут присутствовать на праздновании платинового юбилея королевы в июне вместе с детьми".

Торжественные мероприятия по случаю юбилея правления Елизаветы II, а также отмечаемого в этом году 96-летия монарха, начнутся 2 июня. Кульминацией праздничных мероприятий станет запланированный на 5 июня парад с участием 10 тыс. человек, среди которых ожидаются знаменитости. Шествие начнется под перезвон колоколов Вестминстерского аббатства, откуда его участники проследуют до Букингемского дворца.

Принц Гарри и Меган Маркл около двух лет назад заявили о намерении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, и с того дня пара, переехавшая вместе с детьми жить в США, потеряла возможность официально представлять королеву Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.

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Версия на английском языке Prince Harry, Meghan Markle may attend Queen’s Platinum Jubilee

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