Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевского финансирования

Британский принц Гарри и его супруга, американка Меган Маркл объявили на своей странице в Instagram, что отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, как герцогу и герцогине Сассекских.

Как передает Report, члены королевской семьи отметили, что размышляли над этим много месяцев, но намерены перейти к прогрессивной роли внутри монархии.

"Мы намерены отойти от того, чтобы считаться высокопоставленными членами королевской семьи, и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми", - говорится в заявлении.

При этом Гарри и Меган Маркл пообещали, что будут и дальше в полной мере поддерживать Ее Величество королеву.

Одним из самых неожиданных в заявлении стало сообщение о том, что теперь они намерены жить не только в Великобритании, но и в США. Гарри и Меган объяснил это тем, что с одной стороны смогут воспитывать сына в уважении к королевском традициям, а с другой стороны получат пространство для создания своей новой благотворительной организации.