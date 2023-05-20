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Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" предали

Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" предали Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его группировку предали.
Другие страны
20 мая 2023 г. 22:14
Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер предали

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его группировку предали.

Как передает Report, об этом он написал в своем Telegram.

По словам Е.Пригожина, ЧВК "Вагнер" должна была быть в 23 раза больше по численности, вооружения должно было быть в 27 раз больше по количеству, а снарядов выдавали только 11,5%.

"Это абсолютно точные, выверенные цифры, согласно всем приказам Генерального штаба (ВС России - ред.). Делайте выводы: наша эффективность и предательство, которое шло вокруг нас", - указал он.

Ранее Е.Пригожин выступил с утверждением, что руководимая им группировка "установила контроль" над городом Бахмут Донецкой области Украины. ВСУ опровергли этот вброс, отметив, что украинские бойцы продолжают держать оборону.

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