Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" предали

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его группировку предали.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его группировку предали.

Как передает Report , об этом он написал в своем Telegram.

По словам Е.Пригожина, ЧВК "Вагнер" должна была быть в 23 раза больше по численности, вооружения должно было быть в 27 раз больше по количеству, а снарядов выдавали только 11,5%.

"Это абсолютно точные, выверенные цифры, согласно всем приказам Генерального штаба (ВС России - ред.). Делайте выводы: наша эффективность и предательство, которое шло вокруг нас", - указал он.

Ранее Е.Пригожин выступил с утверждением, что руководимая им группировка "установила контроль" над городом Бахмут Донецкой области Украины. ВСУ опровергли этот вброс, отметив, что украинские бойцы продолжают держать оборону.