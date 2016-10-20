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    Пригород Дамаска по сделке с властями покинули 800 боевиков и их семьи

    Процесс вывода боевиков из города Муадамия завершен

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Процесс вывода боевиков из города Муадамия в юго-восточном пригороде Дамаска завершен, в Идлиб направились 1710 человек, из них 800 боевиков.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в столичной полиции.

    Город к юго-востоку от Дамаска находился под осадой сирийской армии. Его администрация подписала с властями соглашение о примирении и соблюдении режима прекращении огня.

    "Процесс вывода боевиков из Муадамии сегодня окончен. Город покинули 1710 человек. Из них 800 боевиков, 395 женщин и 515 детей",- рассказал собеседник агентства.

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