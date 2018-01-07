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    Причиной взрыва у метро в пригороде Стокгольма была детонация ручной гранаты - ОБНОВЛЕНО

    В результате инцидента скончался 60-летний мужчина

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/  Мужчина погиб в воскресенье у станции метро в пригороде шведской столицы в результате взрыва в его руках гранаты. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили газеты Aftonbladet и Expressen.

    Ранее сообщалось, что 60-летний мужчина поднял лежавший на земле предмет, который сдетонировал у него в руках. Он был доставлен в больницу, однако позже скончался от полученных ранений. При взрыве пострадала также 45-летняя спутница мужчины.

    По словам полиции, пострадавшие - случайные жертвы. Стражи порядка начали предварительное следствие в связи с убийством и преступлением против общественной безопасности. Задержанных по данному делу пока нет.

    ***17:16

    В полиции заявили, что взрыв возле станции метров в Стокгольме не связан с терроризмом.

    Как передает Report, об этом сообщает ABC со ссылкой на правоохранительные органы.

    "Не имеет никакого отношения к терроризму", - прокомментировал инцидент представитель полиции.

    Ранее стало известно, что в районе Стокгольма Худдинге произошёл взрыв, в результате которого пострадал мужчина.

    По имеющимся данным, он поднял с земли неизвестный предмет.

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