При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек

В Северной Осетии в результате жесткой посадки самолета Ан-2 пострадали семь человек.

В Северной Осетии в результате жесткой посадки самолета Ан-2 пострадали семь человек.

Как передает Report, об этом сообщили в МЧС России.

Отмечается, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на окраине Владикавказа ранее в этот день.

По данным ведомства, о ЧП с воздушным судном сообщил его пилот, самолет приземлился между селениями Майрамадаг и Кобан.

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России сообщили, что по данному факту организована проверка.