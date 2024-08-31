При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек

В Северной Осетии в результате жесткой посадки самолета Ан-2 пострадали семь человек.
Как передает Report, об этом сообщили в МЧС России.
Отмечается, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на окраине Владикавказа ранее в этот день.
По данным ведомства, о ЧП с воздушным судном сообщил его пилот, самолет приземлился между селениями Майрамадаг и Кобан.
В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России сообщили, что по данному факту организована проверка.