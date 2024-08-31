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При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек

При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек В Северной Осетии в результате жесткой посадки самолета Ан-2 пострадали семь человек.
Другие страны
31 августа 2024 г. 18:25
При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек

В Северной Осетии в результате жесткой посадки самолета Ан-2 пострадали семь человек.

Как передает Report, об этом сообщили в МЧС России.

Отмечается, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на окраине Владикавказа ранее в этот день.

По данным ведомства, о ЧП с воздушным судном сообщил его пилот, самолет приземлился между селениями Майрамадаг и Кобан.

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России сообщили, что по данному факту организована проверка.

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