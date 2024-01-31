При землетрясении в Исикаве более 30 человек погибли из-за холода

Причиной смерти более 30 человек, погибших при землетрясении в Японии, стало замерзание.

Причиной смерти более 30 человек, погибших при землетрясении в Японии, стало замерзание.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные полицейских исследований.

Предположительно, они скончались от переохлаждения и замерзания, пока ожидали помощь. По мнению специалистов, процент таких смертей значительно выше, чем обычно при подобных стихийных бедствиях. Это связано с тем, что в районе Ното в это время года температура опускается до минусовых температур.

Накануне число погибших при землетрясении в районе Ното префектуры Исикава в Японии составляло 238 человек, с 19 до сих пор не удается установить связь. Более 14,5 тыс. человек по-прежнему живут в эвакуационных пунктах. Более 40 тыс. домов частично или полностью разрушены. Без воды в префектуре Исикава остаются около 40 тыс. домохозяйств.