В Пакистане рядом с офисом главы полиции провинции прогремел взрыв, 11 человек погибли - ОБНОВЛЕНО

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва в пакистанском городе Кветта увеличилось до 11 человек, cообщает Report со ссылкой на телеканал Geo TV.

Взрыв произошел рядом с офисом главы полиции провинции Белуджистан, административным центром которого является Кветта.

По данным телеканала, предполагаемый террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в тот момент, когда его автомобиль попытались остановить сотрудники полиции.

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В пакистанской провинции Белуджистан произошел взрыв, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек, сообщает Report cо ссылкой на Geo TV.

Отмечается, что взрыв произошел в городе Кветта рядом с офисом главы полиции провинции.

Кроме того, при взрыве 14 человек получили ранения различной степени тяжести.