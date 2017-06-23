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    В Пакистане рядом с офисом главы полиции провинции прогремел взрыв, 11 человек погибли - ОБНОВЛЕНО

    14 человек получили ранения различной степени тяжести

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва в пакистанском городе Кветта увеличилось до 11 человек, cообщает Report со ссылкой на телеканал Geo TV.

    Взрыв произошел рядом с офисом главы полиции провинции Белуджистан, административным центром которого является Кветта. 

    По данным телеканала, предполагаемый террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в тот момент, когда его автомобиль попытались остановить сотрудники полиции.

    *** 09:44

    В пакистанской провинции Белуджистан произошел взрыв, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек, сообщает Report cо ссылкой на Geo TV.

    Отмечается, что взрыв произошел в городе Кветта рядом с офисом главы полиции провинции.

    Кроме того, при взрыве 14 человек получили ранения различной степени тяжести.

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