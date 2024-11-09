При взрыве на ж/д станции в Пакистане погибли не менее 20 человек

Не менее 20 человек погибли, еще 30 пострадали при взрыве на железнодорожной станции на юго-западе Пакистана.
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Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии, число погибших в результате взрыва может возрасти.
По меньшей мере четыре человека погибли и 20 получили ранения в результате взрыва бомбы возле железнодорожной станции Кветты провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.
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Согласно информации, взрыв произошел в кассе вокзала непосредственно перед прибытием поезда на платформу.
"Учитывая обычное скопление людей на станции, существует высокий риск роста числа жертв", - указывает телеканал.
Пока полиция и спасатели прибыли на место взрыва, в больнице Кветты было объявлено чрезвычайное положение, вызваны дополнительные врачи и вспомогательный персонал.
Отмечается, что поезд должен был отправиться в Пешавар в 9 утра (08:00 по бакинскому времени). Чиновники заявили, что поезд еще не прибыл на платформу, когда произошел взрыв.