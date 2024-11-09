При взрыве на ж/д станции в Пакистане погибли не менее 20 человек

При взрыве на ж/д станции в Пакистане погибли не менее 20 человек

По меньшей мере четыре человека погибли и 20 получили ранения в результате взрыва бомбы возле железнодорожной станции Кветты провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.

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