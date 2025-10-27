При взрыве на складе по переработке медотходов в Испании пострадали три человека
Другие страны
- 27 октября, 2025
- 15:34
По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва на складе по переработке медицинских отходов в испанском автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча.
Как передает Report, об этом сообщает газета El Mundo со ссылкой на экстренные службы.
По информации газеты, инцидент произошел в населенном пункте Сокуэльямос.
"По меньшей мере три человека получили серьезные ранения", - цитирует El Mundo сообщение экстренной службы.
На месте происшествия работают правоохранительные органы, пожарные и медики. Причины случившегося пока не уточняются.
