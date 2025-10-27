Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    При взрыве на складе по переработке медотходов в Испании пострадали три человека

    Другие страны
    • 27 октября, 2025
    • 15:34
    По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва на складе по переработке медицинских отходов в испанском автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча.

    Как передает Report, об этом сообщает газета El Mundo со ссылкой на экстренные службы.

    По информации газеты, инцидент произошел в населенном пункте Сокуэльямос.

    "По меньшей мере три человека получили серьезные ранения", - цитирует El Mundo сообщение экстренной службы.

    На месте происшествия работают правоохранительные органы, пожарные и медики. Причины случившегося пока не уточняются.

    Испания взрыв пострадавшие

