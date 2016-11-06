При взрыве на севере Ирака погибли 10 паломников из Ирана

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Десять паломников из Ирана погибли в результате теракта в иракском городе Самарра.

Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство ISNA.

Шиитские паломники собирались посетить священную для верующих мечеть аль-Аскари в Самарре. Паломники садились в туристический автобус, когда террорист приблизился к транспортному средству и привел в действие взрывное устройство.

В провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака в воскресенье произошли сразу несколько атак террористов, в результате которых, по данным телеканала "Аль-Джазира", погибли по меньшей мере 17 человек, 50 получили ранения. В то же время агентство Синьхуа сообщало со ссылкой на свои источники о 39 погибших.