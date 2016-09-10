Число жертв пожара на фабрике в Бангладеш выросло до 15 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 cентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек погибли, около 50 пострадали после взрыва и последовавшего за ним пожара на упаковочной фабрике в Бангладеш.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал bdnews24 со ссылкой на пожарную службу.

***08:06

Баку. 10 cентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 человек погибли, около 30 пострадали после взрыва и последовавшего за ним пожара на упаковочной фабрике в Бангладеш.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу около 07.15 в городе Газипур. По предварительным данным, на упаковочной фабрике компании Tempako взорвался бойлер.

На месте работает два десятка пожарных расчетов. Власти опасаются, что число жертв может вырасти.