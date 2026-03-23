При взрыве моста в Нигерии погибли не менее восьми человек
Другие страны
- 23 марта, 2026
- 19:11
В Нигерии не менее восьми человек стали жертвами подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в районе Боргу штата Нигер.
Как передает Report, об этом сообщает местная газета The Sun Nigeria.
Согласно информации, взрыв разрушил мост и поразил проезжавший по нему автомобиль. Все семь пассажиров и водитель транспортного средства погибли на месте.
Взрывчатка предположительно была установлена боевиками-террористами.
Официальный представитель полицейского управления штата Нигер Васиу Абиодун сообщил, что силовые структуры начали антитеррористическую операцию.
Последние новости
19:52
В парламенте Ирана не видят смысла в переговорах с СШАВ регионе
19:46
Фото
Нилуфер Борджи взяла золото международного турнира по тхэквондо в БельгииИндивидуальные
19:36
Великобритания экстренно поставит партнерам ЗРК для отражения атак ИранаДругие страны
19:31
Украина заинтересована в поставках газа из МозамбикаДругие страны
19:23
СМИ: Переговоры с США ведет спикер парламента Ирана ГалибафДругие страны
19:11
При взрыве моста в Нигерии погибли не менее восьми человекДругие страны
18:56
Соглашение с МЕРКОСУР временно вступает в силу с начала маяДругие страны
18:47
Mehr: Иран ударил по базе ВВС Израиля Тель-НофДругие страны
18:32