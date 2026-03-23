При взрыве моста в Нигерии погибли не менее восьми человек

В Нигерии не менее восьми человек стали жертвами подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в районе Боргу штата Нигер.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета The Sun Nigeria.

Согласно информации, взрыв разрушил мост и поразил проезжавший по нему автомобиль. Все семь пассажиров и водитель транспортного средства погибли на месте.

Взрывчатка предположительно была установлена боевиками-террористами.

Официальный представитель полицейского управления штата Нигер Васиу Абиодун сообщил, что силовые структуры начали антитеррористическую операцию.