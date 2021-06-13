О нас
Report Georgia
Аудио новости

При взрыве газа в Китае погибли 11 человек, 144 ранены

При взрыве газа в Китае погибли 11 человек, 144 ранены Как минимум 11 человек погибли, 144 госпитализированы в результате взрыва природного газа в городе Шиянь в китайской провинции Хубэй.
Другие страны
13 июня 2021 г. 09:17
При взрыве газа в Китае погибли 11 человек, 144 ранены

Как минимум 11 человек погибли, 144 госпитализированы в результате взрыва природного газа в городе Шиянь в китайской провинции Хубэй.

Об этом передает Report со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Взрыв произошел около 6.30 (2.30 - по бакинскому) по местному времени на территории жилого комплекса в районе Чжанвань, где находился большой продовольственный рынок. Взрывная волна разрушила около 40 киосков.

Отмечается, что в момент взрыва рынок уже начал работать, поэтому на территории рынка и вблизи было много людей, которые в то время завтракали. По данным телеканала, спасатели смогли вытащить из-под завалов 144 человека, все они были госпитализированы, 37 человек находятся в критическом состоянии, 11 погибли.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çində partlayış zamanı 11 nəfər ölüb, 144 nəfər yaralanıb

Другие новости из категории

В Огайо произошла стрельба
В Огайо произошла стрельба
13 июня 2021 г. 08:09
В Финляндии пройдут выборы органов местного самоуправления
В Финляндии пройдут выборы органов местного самоуправления
13 июня 2021 г. 06:52
Байден и Макрон поддержали план Японии по проведению Олимпиады в Токио
Байден и Макрон поддержали план Японии по проведению Олимпиады в Токио
13 июня 2021 г. 04:45
Лидеры G7 обсудили причины возникновения коронавируса
Лидеры G7 обсудили причины возникновения коронавируса
13 июня 2021 г. 03:46
В Техасе задержали подозреваемого в стрельбе, при которой были ранены 14 человек
В Техасе задержали подозреваемого в стрельбе, при которой были ранены 14 человек
13 июня 2021 г. 02:29
НАТО может выступить против развертывания в Европе ядерных ракет
НАТО может выступить против развертывания в Европе ядерных ракет
13 июня 2021 г. 01:59
В Нигерии бандиты напали на шесть деревень и убили 53 жителей
В Нигерии бандиты напали на шесть деревень и убили 53 жителей
12 июня 2021 г. 23:35
В Чикаго при стрельбе на улице убили человека
В Чикаго при стрельбе на улице убили человека
12 июня 2021 г. 22:25
Канада и Франция заявили, что на уровнях G7 и G20 помогут миру выйти из кризиса
Канада и Франция заявили, что на уровнях G7 и G20 помогут миру выйти из кризиса
12 июня 2021 г. 17:42
В Алжире начались досрочные парламентские выборы
В Алжире начались досрочные парламентские выборы
12 июня 2021 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi