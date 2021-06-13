При взрыве газа в Китае погибли 11 человек, 144 ранены

Как минимум 11 человек погибли, 144 госпитализированы в результате взрыва природного газа в городе Шиянь в китайской провинции Хубэй.

Как минимум 11 человек погибли, 144 госпитализированы в результате взрыва природного газа в городе Шиянь в китайской провинции Хубэй.

Об этом передает Report со ссылкой на Центральное телевидение Китая .

Взрыв произошел около 6.30 (2.30 - по бакинскому) по местному времени на территории жилого комплекса в районе Чжанвань, где находился большой продовольственный рынок. Взрывная волна разрушила около 40 киосков.

Отмечается, что в момент взрыва рынок уже начал работать, поэтому на территории рынка и вблизи было много людей, которые в то время завтракали. По данным телеканала, спасатели смогли вытащить из-под завалов 144 человека, все они были госпитализированы, 37 человек находятся в критическом состоянии, 11 погибли.