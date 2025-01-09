При взрыве бизнес-джета Cessna Aircraft погиб пилот, пострадали семь человек

Бизнес-джет Cessna Aircraft выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Гастан-Мадейра в бразильском городе Убатуба, после чего взорвался на городском пляже.

Бизнес-джет Cessna Aircraft выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Гастан-Мадейра в бразильском городе Убатуба, после чего взорвался на городском пляже.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно информации, в результате инцидента семь человек получили ранения, в том числе люди, которые отдыхали на пляже. Пилота воздушного судна не удалось спасти.

Уточняется, что на борту находилось пять человек. Очевидцы успели спасти пассажиров, большинство из которых дети.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стали плохие метеоусловия и мокрая от дождя ВПП.