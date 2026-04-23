    При утечке токсичных веществ на заводе в США погибли двое, пострадали до 30 человек

    • 23 апреля, 2026
    • 03:05
    При утечке токсичных веществ на заводе в США погибли двое, пострадали до 30 человек

    Из-за утечки химических веществ на предприятии Catalyst Refiners, расположенном в штате Западная Вирджиния, погибли два, еще около 30 пострадавших были госпитализирован с симптомами отравления.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителей местных властей.

    "Вследствие утечки химических соединений на предприятии, занимающемся переработкой серебра в Западной Вирджинии, два человека лишились жизни, еще около 30 были доставлены в медицинские учреждения, при этом состояние одного из пострадавших оценивается как критическое", - отмечает издание.

    На производственном объекте произошла химическая реакция газообразных веществ с участием азотной кислоты и еще одного компонента. Согласно предварительной информации, инцидент случился в ходе процедуры очистки, что спровоцировало выделение токсичного сероводорода.

    У пострадавших наблюдаются различные симптомы отравления.

    Федеральное управление по охране труда начало расследование инцидента.

