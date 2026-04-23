При утечке токсичных веществ на заводе в США погибли двое, пострадали до 30 человек

Из-за утечки химических веществ на предприятии Catalyst Refiners, расположенном в штате Западная Вирджиния, погибли два, еще около 30 пострадавших были госпитализирован с симптомами отравления.

На производственном объекте произошла химическая реакция газообразных веществ с участием азотной кислоты и еще одного компонента. Согласно предварительной информации, инцидент случился в ходе процедуры очистки, что спровоцировало выделение токсичного сероводорода.

У пострадавших наблюдаются различные симптомы отравления.

Федеральное управление по охране труда начало расследование инцидента.