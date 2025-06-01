При ударе по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ погибли 12 человек, 60 пострадали

При российском ударе по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ погибли 12 человек, 60 получили ранения.
Как передает Report, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска.
"Сегодня, 1 июня, враг нанес ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. К сожалению, есть погибшие и раненые военнослужащие", - говорится в сообщении.
Военные отмечают, что никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось.
"После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях. Пострадавшим оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь", - добавляют в Сухопутных войсках.
Для выяснения всех обстоятельств и причин потерь личного состава в командовании Сухопутных войск создана комиссия и назначено служебное расследование.