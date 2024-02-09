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При ударе израильского дрона в Ливане убит один из командиров "Хезболлах"

При ударе израильского дрона в Ливане убит один из командиров "Хезболлах" В результате атаки беспилотного летательного аппарата израильских ВВС по автомобилю, принадлежащему группировки "Хезболлах" в городе Набатия на юге Ливана ликвидирован один ее военных руководителей Аббас ад-Дебс
Другие страны
9 февраля 2024 г. 00:58
При ударе израильского дрона в Ливане убит один из командиров Хезболлах

В результате атаки беспилотного летательного аппарата израильских ВВС по автомобилю, принадлежащему группировки "Хезболлах" в городе Набатия на юге Ливана ликвидирован один ее военных руководителей Аббас ад-Дебс

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Voice of Lebanon.

Убитый командовал вооруженными формированиями движения на юге Ливана. Вместе с ним погибли еще два бойца, находившихся в машине.

По информации радиостанции, израильские беспилотники продолжают полеты на низкой высоте над окрестностями Набатии и районом Захрани. Дроны были замечены в небе над поселками Арзун, Дабааль, Эль-Дживар и Срейфа.

Сведений о поражении других наземных целей не последовало.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin PUA hücumunda “Hizbullah”ın komandirlərindən biri öldürülüb

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