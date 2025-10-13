При ударе беспилотниками ВС РФ по Константиновке погибли два человека

Российские войска в понедельник атаковали ударными беспилотниками украинскую Константиновку, в результате чего погибли два человека, трое пострадали.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

"В результате очередных атак ударными FPV-дронами по городу Константиновка есть погибшие и раненые среди гражданского населения. В одном из случаев вражеский дрон попал в легковой автомобиль, в котором передвигались местные жители. В результате взрыва два человека погибли на месте - получили травмы, не совместимые с жизнью. Еще двое гражданских получили ранения во время движения автомобиля и самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницу в городе Дружковка", - написал он на странице в Фейсбуке.

По его словам, в результате еще одного удара БПЛА ранения получил мирный житель, который самостоятельно обратился за помощью в больницу в Краматорске. "Пострадавший также находился в автомобиле во время атаки. В результате обоих обстрелов повреждены легковые машины", - добавил Горбунов.