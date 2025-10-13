Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    При ударе беспилотниками ВС РФ по Константиновке погибли два человека

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 23:53
    При ударе беспилотниками ВС РФ по Константиновке погибли два человека

    Российские войска в понедельник атаковали ударными беспилотниками украинскую Константиновку, в результате чего погибли два человека, трое пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

    "В результате очередных атак ударными FPV-дронами по городу Константиновка есть погибшие и раненые среди гражданского населения. В одном из случаев вражеский дрон попал в легковой автомобиль, в котором передвигались местные жители. В результате взрыва два человека погибли на месте - получили травмы, не совместимые с жизнью. Еще двое гражданских получили ранения во время движения автомобиля и самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницу в городе Дружковка", - написал он на странице в Фейсбуке.

    По его словам, в результате еще одного удара БПЛА ранения получил мирный житель, который самостоятельно обратился за помощью в больницу в Краматорске. "Пострадавший также находился в автомобиле во время атаки. В результате обоих обстрелов повреждены легковые машины", - добавил Горбунов.

    российско-украинская война погибшие Константиновка

    Последние новости

    00:18

    NYT: Разлом тектонической плиты у побережья США грозит крупнейшим землетрясением

    Другие страны
    00:12
    Фото
    Видео

    ЧМ-2026: Украина забила второй гол в ворота Азербайджана

    Футбол
    00:02
    Фото
    Видео

    Президент Ильхам Алиев принял участие в Саммите мира по Ближнему Востоку ОБНОВЛЕНО-4 ВИДЕО

    Внешняя политика
    23:53

    При ударе беспилотниками ВС РФ по Константиновке погибли два человека

    Другие страны
    23:43

    ХАМАС считает обмен пленными важным шагом на пути освобождения Палестины

    Другие страны
    23:35

    Азербайджан предоставил ООН информацию о национальных мерах по защите прав детей

    Внешняя политика
    23:13

    Участники Саммита мира будут сотрудничать для выполнения соглашения по Газе

    Другие страны
    23:04

    В Гяндже три человека пострадали в ДТП

    Происшествия
    23:03

    Сборная Кабо-Верде впервые в истории завоевала путевку на ЧМ по футболу

    Футбол
    Лента новостей