При ударах ВВС Израиля по Йемену погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли в результате ударов израильских ВВС по территории Йемена.

По меньшей мере девять человек погибли в результате ударов израильских ВВС по территории Йемена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Masirah.

По его данным, семь человек были убиты во время авианалета на порт города Эс-Салиф. Еще двое погибли вследствие воздушных атак на нефтяной объект в районе Рас-Иса в провинции Эль-Ходейда.

Ранее этот же телеканал проинформировал, что бомбардировке подверглись две центральные электростанции в Сане.

В свою очередь израильская армия подтвердила нанесение авиаударов по объектам, принадлежащим мятежникам, включая порты и энергетическую инфраструктуру в Сане. Как сообщила армейская пресс-служба, "истребители ВВС Израиля по указанию разведки и военно-морских сил нанесли удары по военным целям, принадлежащим террористическому режиму хуситов, на западном побережье Йемена и в глубине его территории".