При ударах ВС РФ по Херсонской области Украины три человека погибли, девять пострадали

В Херсонской области Украины в результате российских ударов с применением БПЛА и артиллерии три человека погибли и девять получили ранения.

В Херсонской области Украины в результате российских ударов с применением БПЛА и артиллерии три человека погибли и девять получили ранения.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Херсонской областной прокуратуры в соцсети Facebook.

"В Херсоне оккупанты убили женщину, сбросив взрывчатку с дрона. В селе Ромашково - двое мирных жителей погибли и двое травмировались в результате атаки на автомобиль FPV-дрона", - следует из публикации.

Также в результате атак российских дронов в селе Зоревка пострадали двое несовершеннолетних детей. В Херсоне - двое взрослых. Еще трое гражданских в областном центре, Ингульце и Белозерке пострадали в результате артиллерийского обстрела, отметили в прокуратуре.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, гаражи, автотранспорт, помещения предприятий.