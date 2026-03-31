При ударах РФ по Украине погиб один человек, более десяти получили ранения

Вооруженные силы России нанесли удары по Донецкой и Одесской областям Украины и городу Полтава, в результате чего в общей сложности погиб один человек, еще 11 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили главы областных военных администраций.

Согласно информации, в Полтаве в результате очередной атаки погиб один человек, еще четверо пострадали, среди них - двое детей.

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что российские войска за сутки 15 раз обстреляли населенные пункты региона. В результате обстрелов ранения получили шесть человек. С линии фронта эвакуированы 82 человека.

В свою очередь глава Одесской городской военной администрации (МВА)Сергей Лысак в своем телеграм канале отметил, что Россия атаковал Одессу ударными БПЛА.

"К сожалению, зафиксировано попадание в девятиэтажный жилой дом в Киевском районе. Повреждены фасад, балконы и остекление со второго по четвертый этажи. Известно также об одном пострадавшем мужчине. Медики оказали помощь на месте, дальнейшее лечение гражданин будет проходить амбулаторно.", - говорится в сообщении.