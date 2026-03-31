    При ударах РФ по Украине погиб один человек, более десяти получили ранения

    Вооруженные силы России нанесли удары по Донецкой и Одесской областям Украины и городу Полтава, в результате чего в общей сложности погиб один человек, еще 11 получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили главы областных военных администраций.

    Согласно информации, в Полтаве в результате очередной атаки погиб один человек, еще четверо пострадали, среди них - двое детей.

    Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что российские войска за сутки 15 раз обстреляли населенные пункты региона. В результате обстрелов ранения получили шесть человек. С линии фронта эвакуированы 82 человека.

    В свою очередь глава Одесской городской военной администрации (МВА)Сергей Лысак в своем телеграм канале отметил, что Россия атаковал Одессу ударными БПЛА.

    "К сожалению, зафиксировано попадание в девятиэтажный жилой дом в Киевском районе. Повреждены фасад, балконы и остекление со второго по четвертый этажи. Известно также об одном пострадавшем мужчине. Медики оказали помощь на месте, дальнейшее лечение гражданин будет проходить амбулаторно.", - говорится в сообщении.

    Российско-украинский конфликт Вадим Филашкин Сергей Лысак Ракетные удары России по Украине
    Rusiyanın Ukraynaya zərbələri nəticəsində bir nəfər ölüb, ondan çox yaralı var

    Из Ирана в Азербайджан эвакуировано более 3 тыс. человек

    Бинали Йылдырым: Геноцид 31 марта – общая трагедия всего тюркского мира

    На месторождении "Западная Курна-1" в Ираке разбился БПЛА

    Кир Стармер проведет экстренное совещание по ситуации на Ближнем Востоке

    Число пострадавших в Израиле с начала войны с Ираном превысило 6,1 тыс. человек

    В Исмаиллы в ДТП погибли два человека, трое госпитализированы - ОБНОВЛЕНО

    В Азербайджане подготовят поправки для предотвращения домогательств на рабочем месте

    Товарооборот Азербайджана со странами ЕС за два месяца составил $2,8 млрд

