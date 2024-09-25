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При ударах по Ливану за сутки погибли 51, пострадали 223 человека

При ударах по Ливану за сутки погибли 51, пострадали 223 человека В результате ударов израильских ВВС по населенным пунктам в ряде районов Ливана за последние сутки погибли не менее 51, пострадали 223 человека.
Другие страны
25 сентября 2024 г. 19:05
При ударах по Ливану за сутки погибли 51, пострадали 223 человека

В результате ударов израильских ВВС по населенным пунктам в ряде районов Ливана за последние сутки погибли не менее 51, пострадали 223 человека.

Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции в Бейруте и.о. министра здравоохранения республики Фирас Абъяд.

"Медицинские учреждения работают в чрезвычайном режиме, больницы переполнены, на врачей легла огромная нагрузка", - сказал он.

Ранее сообщалось, что 24 сентября в результате израильских атак погибли 569 человек, ранения получили свыше 1,8 тыс.

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