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При ударах по цементному заводу в Йемене пострадал 21 человек

При ударах по цементному заводу в Йемене пострадал 21 человек По меньшей мере 21 человек получил ранения в результате ударов Израиля по цементному заводу в йеменской провинции Эль-Ходейда, которая находится под контролем хуситов из движения "Ансар Аллах".
Другие страны
5 мая 2025 г. 22:56
При ударах по цементному заводу в Йемене пострадал 21 человек

По меньшей мере 21 человек получил ранения в результате ударов Израиля по цементному заводу в йеменской провинции Эль-Ходейда, которая находится под контролем хуситов из движения "Ансар Аллах".

Как передает Report со ссылкой на агентство SABA, об этом сообщило Министерство здравоохранения повстанцев.

"По предварительным данным, в результате ударов США и Израиля на цементный завод "Баджель" пострадал 21 гражданский", - говорится в заявлении ведомства.

Отметим, что сегодня США и Израиль начали наносить мощные совместные удары по городу Ходейда, который находится под контролем хуситов.

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