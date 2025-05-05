При ударах по цементному заводу в Йемене пострадал 21 человек

По меньшей мере 21 человек получил ранения в результате ударов Израиля по цементному заводу в йеменской провинции Эль-Ходейда, которая находится под контролем хуситов из движения "Ансар Аллах".
Как передает Report со ссылкой на агентство SABA, об этом сообщило Министерство здравоохранения повстанцев.
"По предварительным данным, в результате ударов США и Израиля на цементный завод "Баджель" пострадал 21 гражданский", - говорится в заявлении ведомства.
Отметим, что сегодня США и Израиль начали наносить мощные совместные удары по городу Ходейда, который находится под контролем хуситов.