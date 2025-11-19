При ударах ЦАХАЛ по сектору Газа погибли 23 человека
Другие страны
- 19 ноября, 2025
- 22:12
В результате серии авиаударов Израиля по сектору Газа погибли 23 человека.
Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, в основном были атакованы город Газа и Хан-Юнис.
По данным источников в больницах сектора Газа, среди погибших семья из пяти человек из района Зейтун в городе Газа.
Армия обороны Израиля в свою очередь заявила, что удары были нацелены на объекты ХАМАС и стали ответом на обстрел боевиками войск в Хан-Юнисе на юге сектора Газа ранее в тот же день.
