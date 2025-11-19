Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    При ударах ЦАХАЛ по сектору Газа погибли 23 человека

    Другие страны
    • 19 ноября, 2025
    • 22:12
    В результате серии авиаударов Израиля по сектору Газа погибли 23 человека.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, в основном были атакованы город Газа и Хан-Юнис.

    По данным источников в больницах сектора Газа, среди погибших семья из пяти человек из района Зейтун в городе Газа.

    Армия обороны Израиля в свою очередь заявила, что удары были нацелены на объекты ХАМАС и стали ответом на обстрел боевиками войск в Хан-Юнисе на юге сектора Газа ранее в тот же день.

    ХАМАС ЦАХАЛ погибшие
    İsrailin Qəzzaya aviazərbələri nəticəsində 23 nəfər ölüb

