При ударах ЦАХАЛ по сектору Газа погибли 23 человека

В результате серии авиаударов Израиля по сектору Газа погибли 23 человека.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, в основном были атакованы город Газа и Хан-Юнис.

По данным источников в больницах сектора Газа, среди погибших семья из пяти человек из района Зейтун в городе Газа.

Армия обороны Израиля в свою очередь заявила, что удары были нацелены на объекты ХАМАС и стали ответом на обстрел боевиками войск в Хан-Юнисе на юге сектора Газа ранее в тот же день.