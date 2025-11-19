İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İsrailin Qəzzaya aviazərbələri nəticəsində 23 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 19 noyabr, 2025
    • 22:29
    İsrailin Qəzza zolağına silsilə aviazərbələri nəticəsində 23 nəfər həlak olub.

    "Report" "Al Jazeera" telekanalına istinadən xəbər verir ki, hücumlar ilk növbədə Qəzza şəhəri və Xan-Yunisi hədəf alıb.

    Qəzza xəstəxanalarındakı mənbələrə görə, ölənlər arasında Qəzza şəhərinin Zeytun məhəlləsindən beş nəfərlik bir ailə var.

    İsrail Müdafiə Qüvvələri öz növbəsində bildirib ki, zərbələr HƏMAS-ın mövqelərini hədəf alıb və dünən səhər saatlarında yaraqlıların Qəzza zolağının cənubundakı Xan-Yunisdəki əsgərləri atəşə tutmasına cavab olub.

    İsrail Qəzza
