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При стрельбе в Южной Каролине погибли трое взрослых и двое детей

При стрельбе в Южной Каролине погибли трое взрослых и двое детей Шестого человека, получившего серьезные огнестрельные ранения, доставили в больницу
Другие страны
8 апреля 2021 г. 11:14
При стрельбе в Южной Каролине погибли трое взрослых и двое детей

Пять человек, в том числе двое детей, скончались в результате стрельбы в американском штате Южная Каролина. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей округа Йорк, стрельба произошла в доме в небольшом городе Рок-Хилл в среду ближе к вечеру. В ходе пресс-конференции правоохранители заявили, что скончались 70-летний доктор, который широко известен в городе, его 69-летняя супруга и их малолетние внуки - мальчик и девочка.

Также погиб мужчина, который работал у них по дому. Шестого человека, получившего серьезные огнестрельные ранения, доставили в больницу.

Полиция несколько часов искала подозреваемого, которого считала “вооруженным и опасным”. Они разыскивали темнокожего мужчину в черной толстовке с капюшоном и в камуфляжных штанах. Правоохранители обнаружили мужчину у него дома и начали обыск. Неизвестно, жив или мертв подозреваемый в стрельбе.

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