При стрельбе в Южной Каролине погиб 1 полицейский, 6 ранены - ОБНОВЛЕНО

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В результате стрельбы в американском штате Южная Каролина погиб один, ранены шесть сотрудников полиции.

В Управлении по чрезвычайным ситуациям округа Флоренс сообщили, что стрельба произошла в районе Vintage Place.

Один из местных жителей открыл огонь в тот момент, когда сотрудники правоохранительных органов предъявили ордер на обыск.

Мужчина забаррикадировался в доме и в течении двух часов оказывал сопротивление полиции. Стрелявший в итоге был задержан.

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Неизвестный открыл стрельбу стрельбу в американском городе Флоренс (штат Южная Каролина), сообщает экстренная служба города. Ранены пять полицейских.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная телестанция WPDE.

"Стрельба завершилась, подозреваемый находится под стражей", — сообщается в Twitter экстренной службы.

Информация о том, в каком состоянии находятся пострадавшие, пока не поступала.