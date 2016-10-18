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    При стрельбе в Чикаго убит один человек

    Раненые госпитализированы, все они находятся в тяжелом состоянии

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Неизвестные преступники открыли стрельбу в понедельник в южной части американского Чикаго (штат Иллинойс), убит один человек, четверо ранены. 

    Как передает Report, об этом сообщили официальные представители службы пожарной охраны города.

    По их данным, к месту происшествия выслали пять машин скорой помощи. Раненые госпитализированы, все они находятся в тяжелом состоянии.

    Другие подробности инцидента пока не приводятся, на месте работает полиция.

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