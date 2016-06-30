При столкновении поездов в Аргентине ранены десятки человек

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Столкновение двух поездов в Аргентине привело в четверг к ранениям десятков человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные власти.

По данным портала TN, на станции Росон в провинции Буэнос-Айрес столкнулись грузовой состав и пассажирский поезд. Представитель местного госпиталя сообщил, что оказана помощь 40 пострадавшим. Другие источники сообщают о 20-25 раненых.

Погибших в столкновении нет, однако некоторые из пострадавших получили серьезные ранения. Причины ЧП устанавливаются.