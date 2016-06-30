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    При столкновении поездов в Аргентине ранены десятки человек

    Столкнулись грузовой состав и пассажирский поезд

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Столкновение двух поездов в Аргентине привело в четверг к ранениям десятков человек.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные власти.

    По данным портала TN, на станции Росон в провинции Буэнос-Айрес столкнулись грузовой состав и пассажирский поезд. Представитель местного госпиталя сообщил, что оказана помощь 40 пострадавшим. Другие источники сообщают о 20-25 раненых.

    Погибших в столкновении нет, однако некоторые из пострадавших получили серьезные ранения. Причины ЧП устанавливаются.

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