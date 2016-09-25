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    При столкновении малых самолетов в штате Нью-Йорк погибли три человека

    Катастрофа произошла из-за невнимательности к слепым зонам

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Два легкомоторных самолета - Cessna 140 и Piper Cherokee - столкнулись в небе и разбились около населенного пункта Норт-Коллинс (штат Нью-Йорк). Трое человек, находившихся на борту, погибли.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление шерифа округа Эри.

    По его данным, катастрофа произошла около 09:45 по времени Восточного побережья США. Самолеты не долетели до населенного пункта и разбились в поле рядом с пересечением автодорог.

    Погибшие пилоты занимались полетами не менее 15 лет подряд, уточнил заместитель начальника аэродрома Гамбурга Ларри Уолш. По его мнению, катастрофа произошла из-за невнимательности к "слепым зонам". "Есть слепые зоны, которые надо учитывать", - констатировал он.

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