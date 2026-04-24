При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человек
Другие страны
- 24 апреля, 2026
- 21:34
Не менее 23 человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов вблизи здания Пентагона в Арлингтоне, штат Вирджиния.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Fox News.
Согласно информации, как минимум 10 пострадавших являются работниками американского оборонного ведомства.
Бригады скорой помощи доставили в медицинские учреждения 18 человек, еще пятеро получили необходимую помощь медиков непосредственно на месте аварии.
Правоохранительные органы Пентагона подтвердили факт происшествия и объявили о полном перекрытии транспортного узла и станции метрополитена, расположенных рядом с ведомством.
Последние новости
