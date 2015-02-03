​При столкновении автобуса и грузовика в Нигерии погибли 16 человек

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ На северо-востоке Нигерии по меньшей мере 16 человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком.
Как передает Report, об этом сообщает France-Press со ссылкой на местные власти.
"В результате аварии погибли 16 человек и 35 получили ранения. Водитель автобуса потерял управление после того, как взорвалась покрышка", — говорится в заявлении местных властей.
Отмечается, что грузовик перевозил гуманитарную помощь пострадавшим в результате действий "Боко Харам".
News DepartmentАвтор новости
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