​При столкновении автобуса и грузовика в Нигерии погибли 16 человек

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ На северо-востоке Нигерии по меньшей мере 16 человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком.

Как передает Report, об этом сообщает France-Press со ссылкой на местные власти.

"В результате аварии погибли 16 человек и 35 получили ранения. Водитель автобуса потерял управление после того, как взорвалась покрышка", — говорится в заявлении местных властей.

Отмечается, что грузовик перевозил гуманитарную помощь пострадавшим в результате действий "Боко Харам".