При реставрации Нотр-Дама использовался канцерогенный свинец

При реставрации кровли Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) использовалось 460 кг свинца, который является канцерогенным веществом.

При реставрации кровли Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) использовалось 460 кг свинца, который является канцерогенным веществом.

Как передает Report , об этом сообщил "РИА Новости" генсекретарь парижского подразделения профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (UD-CGT) Бенуа Мартен.

"Это безответственный выбор, свинец очень опасен и представляет риск как для работников, занятых на реконструкции, так и для жителей близлежащих районов и посетителей собора", — заявил Мартен.

По словам Мартена, после того, как в 2019 году в соборе произошел пожар, сопровождавшийся выгоранием 400 кг свинца на его крыше, инициированные родительскими ассоциациями тесты показали превышение уровня свинца у проживающих поблизости детей.

В 2022 году ассоциации родителей и больных сатурнизмом подали иск в суд по статье "подвержение опасности третьих лиц" на Региональное агентство здравоохранения, министерства культуры и здравоохранения, обвинив ведомства в халатности.